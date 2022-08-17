Анекдот дня: Как блондинка на права сдавала

Анекдот дня: Моня и пирог Понедельник день тяжелый… Но если начать его с веселого одесского анекдота, то окажется, что и по понедельникам бывает жизнь. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Додик пришел в морг Доброе утро, Одесса! Пусть в этот воскресный день вас ждет позитива побольше, а тревог во всех смыслах поменьше. И да – не забывайте держать кулачки за наших защитников и уделять больше внимания своим близким и не делать им нервы лишний раз. ПОДРОБНЕЕ