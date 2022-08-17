Анекдот дня: Как блондинка на права сдавала

Доброе утро, одесситы! Желаем вам, чтобы эта среда оказалась во всех смыслах позитивной и весь день сопутствовала удача. И пусть каких бы то ни было аварий будет поменьше. А еще лучше – пусть их вообще не будет! И не забываем держать кулачки за наших защитников и правильно реагировать на сигналы тревоги.
А для зарядки позитива ловите наш традиционный анекдот:
Блондинка своему парню:
– Зай, я не сдала на права.
– А что завалила? Теорию? Практику?
– Инспектора, дерево и двух бомжей…
Еще анекдоты:
- Шо таки главное в женской красоте?
- Симочка и обручальное кольцо;
- Из жизни блондинок в военное время;
- Блондинка уходит от мужа;
- Две блондинки подходят к автосалону.
Карикатуры Евгения Крана