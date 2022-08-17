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Анекдот дня: Как блондинка на права сдавала

Анекдот дня: Как блондинка на права сдавала

Доброе утро, одесситы! Желаем вам, чтобы эта среда оказалась во всех смыслах позитивной и весь день сопутствовала удача. И пусть каких бы то ни было аварий будет поменьше. А еще лучше – пусть их вообще не будет! И не забываем держать кулачки за наших защитников и правильно реагировать на сигналы тревоги.

А для зарядки позитива ловите наш традиционный анекдот:

Блондинка своему парню:

– Зай, я не сдала на права.

– А что завалила? Теорию? Практику?

– Инспектора, дерево и двух бомжей…

Блондинка и гаишник

Блондинка и гаишник2

Блондинка и гаишник3

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Карикатуры Евгения Крана

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Редакция ПРОФИЛЬ

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