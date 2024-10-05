Анекдот дня: секс по телефону в Одессе

В Нью-Йорке турист из Одессы подходит к уличному музыканту и спрашивает:

— Простите, вы не подскажете, как мне попасть в Карнеги-холл?

— Репетировать, дорогой, только репетировать.

В одесском трамвае давка:

— Мужчина! Я ж уже вся под вами! Таки сделайте, шоб я приятно вспоминала этот маршрут…

Секс по телефону по-одесски:

ОН:

— Мадам, угадайте шо я держу в одной руке?

ОНА:

— Та я Вас умоляю…, не смешите меня, шо можно путное держать в одной руке!

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