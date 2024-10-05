Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: секс по телефону в Одессе

Анекдот дня: секс по телефону в Одессе

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь и наслаждайтесь!

В Нью-Йорке турист из Одессы подходит к уличному музыканту и спрашивает:
— Простите, вы не подскажете, как мне попасть в Карнеги-холл?
— Репетировать, дорогой, только репетировать.

В одесском трамвае давка:
— Мужчина! Я ж уже вся под вами! Таки сделайте, шоб я приятно вспоминала этот маршрут…

Секс по телефону по-одесски:
ОН:
— Мадам, угадайте шо я держу в одной руке?
ОНА:
— Та я Вас умоляю…, не смешите меня, шо можно путное держать в одной руке!

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