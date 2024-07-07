Анекдот дня: как набраться храбрости и дачные танцы

В общем, не будем изменять традиции и начнем новый день с улыбки:

– Сёма, ты зачем весь коньяк выпил?!.. Ты же обещал, шо только чуть-чуть для храбрости…

– Сарочка! Ну, ты отлучилась на кухню… А я остался один и так испугался!

***

– Фирочка, ви мене нравитесь!

Давайте будем встречаться!?

– Я малохольная.

– Это таки значит «нет»?

– Это таки значит «да», но шоб потом мене не жаловались!

***

– Яша, мы с тобой таки самые несчастные люди на свете!

– Сарочка, ну почему так считаешь?

– Мы живём около моря, нам даже в отпуск поехать некуда!

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