Анекдот дня: как набраться храбрости и дачные танцы

Анекдот дня: как набраться храбрости и дачные танцы

Всех с добрым воскресным утром! И пусть вас в этот день радует не только наличие в доме света, а июльская жара пускай станет единственным поводом для огорчений, да и то незначительным…

В общем, не будем изменять традиции и начнем новый день с улыбки:

– Сёма, ты зачем весь коньяк выпил?!.. Ты же обещал, шо только чуть-чуть для храбрости…
– Сарочка! Ну, ты отлучилась на кухню… А я остался один и так испугался!

Анекдот про одеколон

***
– Фирочка, ви мене нравитесь!
Давайте будем встречаться!?
– Я малохольная.
– Это таки значит «нет»?
– Это таки значит «да», но шоб потом мене не жаловались!

Анекдот про дачников

***
– Яша, мы с тобой таки самые несчастные люди на свете!
– Сарочка, ну почему так считаешь?
– Мы живём около моря, нам даже в отпуск поехать некуда!

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