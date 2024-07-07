Анекдот дня: як набратися хоробрості та дачні танці

Усіх з добрим недільним ранком! І нехай вас цього дня радує не тільки наявність у домі світла, а липнева спека нехай стане єдиним приводом для прикрощів, та й то незначним…
Загалом, не змінюватимемо традиції і почнемо новий день з посмішки:
– Сема, ти навіщо весь коньяк випив?!.. Ти ж обіцяв, що тільки трохи для хоробрості…
– Сарочка! Ну, ти відійшла на кухню… А я залишився один і так злякався!
***
– Фірочка, ви мене подобаєтеся! Давайте зустрічатимемося!?
– Я малохольна.
– Це таки означає «ні»?
– Це таки означає «так», але щоб потім мене не скаржилися!
***
– Яша, ми з тобою таки найнещасніші люди на світі!
– Сарочка, ну чому ти так вважаєш?
– Ми живемо біля моря, нам навіть у відпустку поїхати нема куди!
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