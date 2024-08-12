Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как Курск Укрском стал

Анекдот дня: как Курск Укрском стал

Доброе утро, мы из Украины! И пусть этот понедельник принесет нам еще больше хороших новостей (и не только из Курской области).

Да-да, мы не зря вспомнили про Курск (или уже Укрск?), ведь на прошлой неделе происходящее там кто только не обсуждал. И какие только анекдоты и шутки-мемы не родились в эти дни!.. И сегодня «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию небольшую «тематическую» подборку.

***
Немецкие танки снова под Курском. Но есть нюанс…

Курск стал Курськом

***
В связи с необходимостью круглосуточно мониторить ситуацию в Курской области, отключения света в Украине применяться не будут.

Мем про кадыровцев

***
Ну и как теперь различать аббревиатуры Китайской Народной и Курской Народной Республики?

Мнем про Курск и Суджу

***
Украинцы: Мы ударим по российским военным объектам американской ракетой.
США: Нет! Это эскалация.
Украинцы: Мы захватили Курскую область.
США: Ок.

путин и Куоск

***
Нельзя наносить удары западным оружием по РФ с территории Украины? Ок, а с территории рф по рф можно ведь?

Суджа вернулась домой

***
Укрэнерго просит потребителей выключить на ночь все электроприборы. Проводится тестовое подключение к Курской АЭС.

***
Ситуация в украинской энергетике наладится примерно через 50 км.

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Источник: kp.ua

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