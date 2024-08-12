Анекдот дня: как Курск Укрском стал

Доброе утро, мы из Украины! И пусть этот понедельник принесет нам еще больше хороших новостей (и не только из Курской области).
Да-да, мы не зря вспомнили про Курск (или уже Укрск?), ведь на прошлой неделе происходящее там кто только не обсуждал. И какие только анекдоты и шутки-мемы не родились в эти дни!.. И сегодня «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию небольшую «тематическую» подборку.
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Немецкие танки снова под Курском. Но есть нюанс…
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В связи с необходимостью круглосуточно мониторить ситуацию в Курской области, отключения света в Украине применяться не будут.
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Ну и как теперь различать аббревиатуры Китайской Народной и Курской Народной Республики?
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Украинцы: Мы ударим по российским военным объектам американской ракетой.
США: Нет! Это эскалация.
Украинцы: Мы захватили Курскую область.
США: Ок.
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Нельзя наносить удары западным оружием по РФ с территории Украины? Ок, а с территории рф по рф можно ведь?
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Укрэнерго просит потребителей выключить на ночь все электроприборы. Проводится тестовое подключение к Курской АЭС.
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Ситуация в украинской энергетике наладится примерно через 50 км.
Другие наши анекдоты:
- Отчего у российских военных дергается глаз;
- Как «асвабадители» возвращаются домой?
- путин попал в ад.
Источник: kp.ua