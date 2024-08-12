Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: як Курск Укрском став

Анекдот дня: як Курск Укрском став

Доброго ранку, ми з України! І нехай цей понеділок принесе нам ще більше добрих новин (і не лише з Курської області).

Так-так, ми не дарма згадали про Курськ (чи вже Укрськ?), адже минулого тижня те, що там відбувається, хто тільки не обговорював. І які тільки анекдоти та жарти-меми не народилися цими днями!.. І сьогодні «Одеське життя» пропонує до вашої уваги невелику «тематичну» добірку.

***
Німецькі танки знову під Курськом. Але є нюанс.

Курськ став Курськом

***
У зв’язку з необхідністю цілодобово моніторити ситуацію в Курській області, відключення світла в Україні не застосовуватимуться.

Мем про кадировців

***
Ну і як тепер розрізняти абревіатури Китайської Народної та Курської Народної Республіки?

Мене про Курськ і Суджу

***
Українці: Ми вдаримо російськими військовими об’єктами американською ракетою.
США: Ні! Це ескалація.
Українці: Ми захопили Курську область.
США: Ок.

путін і Куоск

***
Не можна завдавати ударів західною зброєю по рф з території України? Ок, а з території росії по росії можна ж?

Суджа повернулася додому

***
Укренерго просить споживачів вимкнути на ніч усі електроприлади. Проводиться тестове підключення до Курської АЕС.

***
Ситуація в українській енергетиці налагодиться приблизно за 50 км.

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Джерело: kp.ua

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