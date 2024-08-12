Анекдот дня: як Курск Укрском став

Доброго ранку, ми з України! І нехай цей понеділок принесе нам ще більше добрих новин (і не лише з Курської області).
Так-так, ми не дарма згадали про Курськ (чи вже Укрськ?), адже минулого тижня те, що там відбувається, хто тільки не обговорював. І які тільки анекдоти та жарти-меми не народилися цими днями!.. І сьогодні «Одеське життя» пропонує до вашої уваги невелику «тематичну» добірку.
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Німецькі танки знову під Курськом. Але є нюанс.
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У зв’язку з необхідністю цілодобово моніторити ситуацію в Курській області, відключення світла в Україні не застосовуватимуться.
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Ну і як тепер розрізняти абревіатури Китайської Народної та Курської Народної Республіки?
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Українці: Ми вдаримо російськими військовими об’єктами американською ракетою.
США: Ні! Це ескалація.
Українці: Ми захопили Курську область.
США: Ок.
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Не можна завдавати ударів західною зброєю по рф з території України? Ок, а з території росії по росії можна ж?
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Укренерго просить споживачів вимкнути на ніч усі електроприлади. Проводиться тестове підключення до Курської АЕС.
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Ситуація в українській енергетиці налагодиться приблизно за 50 км.
Інші наші анекдоти:
- Чому у російських військових сіпається око;
- Як «асвадабители» повертаються додому?
- путін потрапив у пекло.
Джерело: kp.ua