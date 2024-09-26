Анекдот дня: як позбутися тарганів

Ранок добрий, одесити і не тільки! І наша вам традиційна вже порада: щоб день склався вдало, почніть його на позитивній ноті. А що ще може так підняти настрій, як не порція одеських анекдотів?
Старого єврея Ізю закатували таргани. Сусід підказав йому спосіб, як їх позбутися: перед сном пройтися по всіх кутках і сказати: «Їсти нічого, їсти нічого». Вони почують, що їсти нічого, і підуть.
Ізя так і зробив. Ліг спати.
І раптом серед ночі його хтось штовхає. Він запалює світло і бачить: всі таргани стоять біля його ліжка, а найбільший каже йому:
– Таки здрастуйте, хазяїне! Вставайте, будь ласка, ми вам поїсти принесли.
***
– Мамо, він іде!
– Хай хліба купить.
– Мамо! Він назавжди йде!
– Фіг із ним, повечеряємо без хліба…
***
– Чому ти не хочеш взяти Ліберзона собі у помічники?
– Бо колись він був заручений із моєю теперішньою дружиною, але так і не одружився з нею. То навіщо ж мені службовець, який розумніший за мене?
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