Анекдот дня: як позбутися тарганів

Старого єврея Ізю закатували таргани. Сусід підказав йому спосіб, як їх позбутися: перед сном пройтися по всіх кутках і сказати: «Їсти нічого, їсти нічого». Вони почують, що їсти нічого, і підуть.

Ізя так і зробив. Ліг спати.

І раптом серед ночі його хтось штовхає. Він запалює світло і бачить: всі таргани стоять біля його ліжка, а найбільший каже йому:

– Таки здрастуйте, хазяїне! Вставайте, будь ласка, ми вам поїсти принесли.

***

– Мамо, він іде!

– Хай хліба купить.

– Мамо! Він назавжди йде!

– Фіг із ним, повечеряємо без хліба…

***

– Чому ти не хочеш взяти Ліберзона собі у помічники?

– Бо колись він був заручений із моєю теперішньою дружиною, але так і не одружився з нею. То навіщо ж мені службовець, який розумніший за мене?

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