Анекдот дня: как долго в Молдове и Болгарии будут пророссийские президенты

Анекдот дня: как долго в Молдове и Болгарии будут пророссийские президенты

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

Сынуля Монечка наказан и поставлен в угол.
— Мама, вам не кажется, шо вы меня как-то неправильно наказываете?
— Нет!
— А вот и зря! Вот стоит ребёнок в углу и таки плохо думает за родителей. А оно вам надо?

*****

— Соломон Маркович, в Молдове и в Болгарии выбрали, ви не поверите, таки пророссийских президентов!
— Шо ви так кричите, Моня? Имею вам сказать, шо любой пророссийский президент будет пророссийским таки ровно до тех пор, пока в России не закончатся американские доллары.

*****

— Здравствуй, малыш! Твой папа дома?
— Таки мне надо знать, кто вы такой?
— В каком смысле?
— Если вы из налоговой, то папа пошёл собирать бутылки, шоб нас прокормить. Если вы Яков Моисеевич, которому папа должен денег, то папу два дня назад похоронили. А если вы Марк Ефимович, который должен папе, то он таки дома.

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Артем Тихонов ПРОФИЛЬ
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