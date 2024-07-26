Анекдот дня: как долго в Молдове и Болгарии будут пророссийские президенты

Сынуля Монечка наказан и поставлен в угол.

— Мама, вам не кажется, шо вы меня как-то неправильно наказываете?

— Нет!

— А вот и зря! Вот стоит ребёнок в углу и таки плохо думает за родителей. А оно вам надо?

*****

— Соломон Маркович, в Молдове и в Болгарии выбрали, ви не поверите, таки пророссийских президентов!

— Шо ви так кричите, Моня? Имею вам сказать, шо любой пророссийский президент будет пророссийским таки ровно до тех пор, пока в России не закончатся американские доллары.

*****

— Здравствуй, малыш! Твой папа дома?

— Таки мне надо знать, кто вы такой?

— В каком смысле?

— Если вы из налоговой, то папа пошёл собирать бутылки, шоб нас прокормить. Если вы Яков Моисеевич, которому папа должен денег, то папу два дня назад похоронили. А если вы Марк Ефимович, который должен папе, то он таки дома.

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