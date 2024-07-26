Анекдот дня: як довго в Молдові та Болгарії будуть проросійські президенти

Синочка Монечка покараний і поставлений у кут.

— Мамо, вам не здається, шо ви мене якось неправильно караєте?

— Ні!

— А ось і даремно! Ось стоїть дитина в кутку і таки погано думає за батьків. А воно вам треба?

*****

— Соломоне Марковичу, у Молдові та в Болгарії обрали, ви не повірите, таки проросійських президентів!

— Шо ви так кричите, Моня? Маю вам сказати, шо будь-який проросійський президент буде проросійським таки рівно доти, доки в Росії не закінчаться американські долари.

*****

— Здрастуй, малюк! Твій тато вдома?

— Таки мені треба знати, хто ви такий?

— У якому сенсі?

— Якщо ви з податкової, то тато пішов збирати пляшки, щоб нас прогодувати. Якщо ви Яків Мойсейович, якому тато винен грошей, то тата два дні тому поховали. А якщо ви Марк Юхимович, який винен татові, то він таки вдома.

У нас є й інші анекдоти: