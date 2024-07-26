Анекдот дня: як довго в Молдові та Болгарії будуть проросійські президенти

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
Синочка Монечка покараний і поставлений у кут.
— Мамо, вам не здається, шо ви мене якось неправильно караєте?
— Ні!
— А ось і даремно! Ось стоїть дитина в кутку і таки погано думає за батьків. А воно вам треба?
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— Соломоне Марковичу, у Молдові та в Болгарії обрали, ви не повірите, таки проросійських президентів!
— Шо ви так кричите, Моня? Маю вам сказати, шо будь-який проросійський президент буде проросійським таки рівно доти, доки в Росії не закінчаться американські долари.
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— Здрастуй, малюк! Твій тато вдома?
— Таки мені треба знати, хто ви такий?
— У якому сенсі?
— Якщо ви з податкової, то тато пішов збирати пляшки, щоб нас прогодувати. Якщо ви Яків Мойсейович, якому тато винен грошей, то тата два дні тому поховали. А якщо ви Марк Юхимович, який винен татові, то він таки вдома.
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