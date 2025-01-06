Анекдот дня: як Циля коротко та ясно з чоловіком поговорила

Привіт, одесити і не тільки! З початком вас нового тижня і зі святами, що ще не минули! А щоб день задався, почніть його з хвилинки неперевершеного одеського гумору від «Одеського життя».
І сьогодні ми дізнаємося, як коротко та ясно поговорити з чоловіком, що пишуть в оголошеннях на газетних кіосках і що робив у лаборатській Леонід:
– Зямочко, любий, ми можемо поговорити?
– Циля, тільки-таки коротко і ясно!
– П’ятдесят тисяч…
***
Одеса… Оголошення на газетному кіоску:
“Пішла на обід. Буду, коли повернуся”.
***
– Леоніде, шо Ви робили з трьома асистентками в лаборантській?
– Нічого…
– Чому тоді на Вас кролик дивиться з такою повагою?!..
***
Мадам Фішман, дивлячись на весільний кортеж:
– Ну ось, ще одну повезли посуд мити…
Інші наші анекдоти:
- Про що мріє коханець Софочки;
- Як Циля чоловіка береже;
- Що пишуть на стовпах у одеської консерваторії.
Ілюстрація Ірини Бабиченко