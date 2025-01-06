Анекдот дня: як Циля коротко та ясно з чоловіком поговорила

І сьогодні ми дізнаємося, як коротко та ясно поговорити з чоловіком, що пишуть в оголошеннях на газетних кіосках і що робив у лаборатській Леонід:

– Зямочко, любий, ми можемо поговорити?

– Циля, тільки-таки коротко і ясно!

– П’ятдесят тисяч…

***

Одеса… Оголошення на газетному кіоску:

“Пішла на обід. Буду, коли повернуся”.

***

– Леоніде, шо Ви робили з трьома асистентками в лаборантській?

– Нічого…

– Чому тоді на Вас кролик дивиться з такою повагою?!..

***

Мадам Фішман, дивлячись на весільний кортеж:

– Ну ось, ще одну повезли посуд мити…

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Ілюстрація Ірини Бабиченко