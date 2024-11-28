Анекдот дня: как Розочка маме помогает

– Розочка, а ты помогаешь маме? – спрашивает дочь хозяев одна из гостей.

– Конечно! Я, например, каждый раз пересчитываю серебряные ложки после гостей.

***

По Дерибасовской прогуливаются два вора-карманника:

– Фима, ты не представляешь, до чего все-таки упали у нас нравы…

– А шо такое, Изя?

– Вчера я залез в карман одного вполне интеллигентного человека…

– Ну?

– И шо ты думаешь, он ухитрился снять с моего пальца золотой перстень!

***

– Роза, чем занимается ваш муж?

– Он делает женщин красивыми.

– Ваш муж пластический хирург или косметолог?

– Директор ликеро-водочного завода.

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