Анекдот дня: как Розочка маме помогает

Утро доброе и настроения отличного! А чтобы день прошел во всех смыслах удачно, его просто необходимо начать с улыбки и заряда позитива, которым не устает обеспечивать «Одесская жизнь».
– Розочка, а ты помогаешь маме? – спрашивает дочь хозяев одна из гостей.
– Конечно! Я, например, каждый раз пересчитываю серебряные ложки после гостей.
***
По Дерибасовской прогуливаются два вора-карманника:
– Фима, ты не представляешь, до чего все-таки упали у нас нравы…
– А шо такое, Изя?
– Вчера я залез в карман одного вполне интеллигентного человека…
– Ну?
– И шо ты думаешь, он ухитрился снять с моего пальца золотой перстень!
***
– Роза, чем занимается ваш муж?
– Он делает женщин красивыми.
– Ваш муж пластический хирург или косметолог?
– Директор ликеро-водочного завода.
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