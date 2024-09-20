Анекдот дня: что появилось утром на асфальте в одесском дворике

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На одесском привозе:
— Мадам, почему ваш гусь такой дорогой?
— Он — не дорогой, он просто следит за курсом доллара.
В Одессе:
— Моня, ну шо, как жизнь?
— Шо тебе сказать, Жора… Как на корабле — тошнит, а плыть таки надо.
С утра в одесском дворе на асфальте появилась надпись: «Все мужики сволочи!». Ниже кто-то дописал: «Вы, Сара Абрамовна, тоже не подарок».
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