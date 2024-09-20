Анекдот дня: что появилось утром на асфальте в одесском дворике

На одесском привозе:

— Мадам, почему ваш гусь такой дорогой?

— Он — не дорогой, он просто следит за курсом доллара.

В Одессе:

— Моня, ну шо, как жизнь?

— Шо тебе сказать, Жора… Как на корабле — тошнит, а плыть таки надо.

С утра в одесском дворе на асфальте появилась надпись: «Все мужики сволочи!». Ниже кто-то дописал: «Вы, Сара Абрамовна, тоже не подарок».

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