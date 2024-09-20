Анекдот дня: що з’явилося вранці на асфальті в одеському дворику

Доброго ранку, читачі! Новий день настав, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих і кумедних анекдотів. Почніть ранок з гарного сміху і заряджайтеся позитивом на весь день! Читайте, смійтеся і насолоджуйтеся!
На одеському привозі:
– Мадам, чому ваш гусак такий дорогий?
– Він – не дорогий, він просто стежить за курсом долара.
В Одесі:
– Моня, ну шо, як життя?
– Шо тобі сказати, Жоро… Як на кораблі – нудить, а плисти таки треба.
Зранку в одеському дворі на асфальті з’явився напис: «Всі мужики сволота!». Нижче хтось дописав: «Ви, Сара Абрамівна, теж не подарунок».
У нас є й інші анекдоти: