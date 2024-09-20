Анекдот дня: що з’явилося вранці на асфальті в одеському дворику

На одеському привозі:

– Мадам, чому ваш гусак такий дорогий?

– Він – не дорогий, він просто стежить за курсом долара.

В Одесі:

– Моня, ну шо, як життя?

– Шо тобі сказати, Жоро… Як на кораблі – нудить, а плисти таки треба.

Зранку в одеському дворі на асфальті з’явився напис: «Всі мужики сволота!». Нижче хтось дописав: «Ви, Сара Абрамівна, теж не подарунок».

У нас є й інші анекдоти: