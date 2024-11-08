Анекдот дня: що для Семена Марковича хороша прикмета

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся і насолоджуйтеся і насолоджуйтеся!
У одеського довгожителя запитують:
— Семене Марковичу, а ви вірите в прикмети?
— Дивлячись у які.
— Ну от, наприклад, ви прокинулися вранці, а за вікном…
— У моєму віці, дитинко, якщо прокинувся вранці — це вже гарна прикмета.
Розмовляють два інтелігентні одесити.
— За комунізму у мене буде свій літак.
— Навіщо він вам, Семене Марковичу?
— Ну що ви, Якове Ароновичу! А от, скажімо, у Калузі борошно дають. Дві години літа, і я там.
Дві літні одеситки втискуються в переповнений автобус — одна в передні двері, інші — в задню.
Одна кричить:
— Цилю, тобі є на чому сидіти?
— Є!
— А чого не сідаєш?
— То ж місць немає!
У нас є й інші анекдоти: