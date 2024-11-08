Анекдот дня: що для Семена Марковича хороша прикмета

У одеського довгожителя запитують:

— Семене Марковичу, а ви вірите в прикмети?

— Дивлячись у які.

— Ну от, наприклад, ви прокинулися вранці, а за вікном…

— У моєму віці, дитинко, якщо прокинувся вранці — це вже гарна прикмета.

Розмовляють два інтелігентні одесити.

— За комунізму у мене буде свій літак.

— Навіщо він вам, Семене Марковичу?

— Ну що ви, Якове Ароновичу! А от, скажімо, у Калузі борошно дають. Дві години літа, і я там.

Дві літні одеситки втискуються в переповнений автобус — одна в передні двері, інші — в задню.

Одна кричить:

— Цилю, тобі є на чому сидіти?

— Є!

— А чого не сідаєш?

— То ж місць немає!

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