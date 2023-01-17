Анекдот дня: в компании встречали новый год, и тут пропал свет…

Доброе утро, Одесса! Ну вот, и новый, и старый новый год мы отгуляли, осталось только Восточного дождаться, ну, когда Черный Водяной Кролик полноценно в свои права вступит. И, как обещают астрологи и прочие предсказатели, этот год будет намного лучше предыдущего, поверим? А временные трудности… Так то ненадолго. Тоже поверим?

А для утренней зарядки позитивом ловите постновогодний анекдот:

В компании встречали новый год.

За три минуты до наступления праздника выключают свет, чтобы каждый мог сделать то, о чем мечтал целый год.

Володя поцеловал Леночку, о которой мечтал еще со школы.

Петр положил руку на ножку прекрасной Тамаре.

А Изя успел съесть всю икру, которая стояла на столе.

Мораль: таки выбирайте желания с умом!

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