Анекдот дня: в компании встречали новый год, и тут пропал свет…

Доброе утро, Одесса! Ну вот, и новый, и старый новый год мы отгуляли, осталось только Восточного дождаться, ну, когда Черный Водяной Кролик полноценно в свои права вступит. И, как обещают астрологи и прочие предсказатели, этот год будет намного лучше предыдущего, поверим? А временные трудности… Так то ненадолго. Тоже поверим?
А для утренней зарядки позитивом ловите постновогодний анекдот:
В компании встречали новый год.
За три минуты до наступления праздника выключают свет, чтобы каждый мог сделать то, о чем мечтал целый год.
Володя поцеловал Леночку, о которой мечтал еще со школы.
Петр положил руку на ножку прекрасной Тамаре.
А Изя успел съесть всю икру, которая стояла на столе.
Мораль: таки выбирайте желания с умом!
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