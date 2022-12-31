Анекдот дня: Моня, Циля и новогодние подарки

Утро доброе, неунывающие одесситы! Ну что – последний день этого года… Для кого-то радостный, для котого – хлопотный (ведь столько всего еще надо успеть!), а для кого-то – грустный. Но в любом случае не стоит отчаиваться: ведь следующий год окажется намного лучше! Ведь все мы в это верим, правда?
И, кстати, вы уже приготовили праздничные подарки под ёлочку своим родным? Если еще нет – торопитесь!
А для утренней зарядки позитивом… Ну вы в курсе, да? Ах, да – последний анекдот 2022 года:
– Моня, и что ты подарил своей Циле на Новый год?
– Шубу.
– Ты скажи! А она тебе что подарила?
– Как всегда… Еще один лучший год своей жизни!
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