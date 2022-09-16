Анекдот дня: головокружительная карьера Самуила

Доброе утро, одесситы и все примкнувшие к ним! Ну, вот и пятница, а значит выходные все ближе и ближе… Но пока что следует потрудиться добросовестно и, как знать, может и карьеру хорошую сделаете? Ведь герою нашего сегодняшнего анекдота это оказалось вполне под силу:
– Самуил за двадцать лет в Канаде сделал головокружительную карьеру. Он пробился с самого низа до самого верха.
– То есть?
– Начал чистильщиком обуви, а стал парикмахером!
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