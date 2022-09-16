Анекдот дня: головокружительная карьера Самуила

Анекдот дня: Сара и ее муж-депутат Доброе утро, Одесса! Впереди еще один рабочий день, но мы таки не унываем, а главное – помним: мы на еще один шаг стали ближе к нашей Победе. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как Сёма ухаживает за Идочкой Доброе утро, Одесса! И вот оно – очередное воскресенье, день, когда можно никуда не спешить, а как следует выспаться, отдохнуть, ну и, само собой, уделить больше внимания своим родным и семье. ПОДРОБНЕЕ