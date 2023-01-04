Анекдот дня: Софочка влюбилась в Яшу

Утро доброе (надеемся на это), неунывающие одесситы! Да, для кого-то из нас снова начались рабочие будни, но не забываем: новогодние праздники еще не закончились!

И именно сейчас самое время загадывать новогодние желания, такие, например, как встретись в наступившем году свою Самую Большую Любовь. И наш сегодняшний анекдот почти что об этом:

– Сима Марковна, я так влюбилась в соседа Яшу, шо при виде его у мине по спине бегут мурашки…

– Я вас таки умоляю, Софочка! Это здравый смысл с топотом покидает ваше тело.

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