Анекдот дня: Яша и волшебное слово

Доброе утро, Одесса! Ну вот и воскресенье – а значит время побыть с родными и близкими людьми и может быть порадовать их какими-то кулинарными изысками, а может просто исполнить какую-либо их маленькую просьбу?
А чтобы день начинался на позитивной волне, ловите новый анекдот от «Одесской жизни»:
– Яшенька, сынок, сходи в магазин за хлебом!
– А волшебное слово?
– Сдача твоя!
Не менее забавные анекдоты:
- Яша и его царство;
- Папа и сын пришли в зоопарк;
- Как еврей сына бизнесу учил;
- Случай в одесском магазине.