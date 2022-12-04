Анекдот дня: Яша и волшебное слово

Анекдот дня: на что жалуется Рабинович? Доброе утро, одесситы! Для кого-то сегодня выходной, а для кого-то – не совсем. У кого-то есть в доме свет, а у кого-то его нет… Да, поводов для жалоб у нас сейчас больше чем достаточно. Однако не стоит забывать, что все что ни делается все же – к лучшему, да и невзгоды рано или поздно заканчиваются. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Рабинович, Роза Марковна и колбаса Доброе утро, Одесса! Еще немного – и выходные. А если очень повезет, то и со светом. Но даже если и нет, духом не падаем, а верим и надеемся на лучшее и зовем гостей на ужин при свечах. При этом желательно не уподобляться герою нашего сегодняшнего анекдота. ПОДРОБНЕЕ