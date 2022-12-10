Анекдот дня: что Бэлла Моисеевна думает о мужчинах

Доброе утро, неунывающие одесситы! Ну, вот и очередные выходные подоспели… И пусть у некоторых они пройдут без света и интернета, все-таки давайте верить в лучшее – ведь все «негаразды» ненадолго… На всю зиму, говорите? Ой, а мы вас таки умоляем: сколько там той зимы?!

В общем, держим кулачки за наших защитников и доблестных энергетиков и начинаем день с забавного одесского анекдота:

– Бэлла Моисеевна, а шо вы скажете за мужчин?

– Мужчины, Раечка, как мыши: отдельно смотришь – трогательный зверек. А как дома заведётся – сразу хочется отравить!

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