Анекдот дня: Софочка получила права

С добрым предновогодним утром всех одесситов и примкнувших к таковым! Итак, готовимся к Новому году, верим в наших защитников, донатим на ВСУ и надеемся, что серьезных катаклизмов в эти дни не случится.

А для утренней зарядки позитивом вот вам новый утренний анекдот:

– Яша, поздравь меня! Я получила права! Завтра в Одессе будет на одного пешехода меньше!

– Ой, Софочка! Боюсь, что больше, чем на одного…

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