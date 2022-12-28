Анекдот дня: Софочка получила права

С добрым предновогодним утром всех одесситов и примкнувших к таковым! Итак, готовимся к Новому году, верим в наших защитников, донатим на ВСУ и надеемся, что серьезных катаклизмов в эти дни не случится.
А для утренней зарядки позитивом вот вам новый утренний анекдот:
– Яша, поздравь меня! Я получила права! Завтра в Одессе будет на одного пешехода меньше!
– Ой, Софочка! Боюсь, что больше, чем на одного…
Еще анекдоты:
- Останавливается «Мерседес» возле девушки…
- Изя, Софочка и посуда;
- Отчего нервничает Яша?
- Софочка учится водить машину.