Анекдот дня: шо таки главное в женской красоте?

Доброе утро, одесситы! Сегодня среда – самый разгар рабочей недели, так что расслабляться пока что рано. Но и унывать-таки не стоит!
А начать новый день на позитиве вам поможет свежий утренний анекдот от «Одесской жизни».
– Миша, шо ви думаете за женскую красоту? Шо таки в ней главное?
– Рот!
– Форма, цвет, величина?..
– Нет! Главное – шобы он был закрыт!
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