Анекдот дня: шо таки главное в женской красоте?

Анекдот дня: розы на Привозе Доброго воскресного утра, Одесса! Выходные продолжаются. И путь они будут всегда радостными, вне зависимости от обстоятельств. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Абрам, Сара, ресторан… Доброе утро, Одесса! Ура, наконец-то долгожданная суббота – и можно как следует отдохнуть. Ну а тем, у кого суббота – день рабочий, желаем крепиться и собраться с силами для предвоскресного рывка. ПОДРОБНЕЕ