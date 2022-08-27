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Анекдот дня: Абрам, Сара и эксперимент в постели

Анекдот дня: Абрам, Сара и эксперимент в постели

Доброе утро, Одесса! Ну вот и долгожданные выходные – наконец-то можно выспаться, как следует отдохнуть, уделить время своих близким.

А еще выходные – это самое подходящее время для того, чтобы попробовать что-то новое, как это сделали, например, герои нашего сегодняшнего анекдота:

Абрам и Сара в спальне:

– Дорогая, я бы хотел таки попробовать что-то новое в постели.

– Давай покажу, как менять пододеяльник!

Гроссмейстер, карикатура

карикатура, измена

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Редакция ПРОФИЛЬ

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