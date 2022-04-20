Анекдот дня: самый нужный продукт на Пасху

Анекдот дня: как будет называться компания ZARA? Доброе утро, одесситы! Да, война до сих пор продолжается, но падать духом все же не стоит: ведь здоровое чувство юмора – немалый шаг к нашей Победе!

А «Одесская жизнь» поможет зарядиться позитивом на предстоящий день. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию забавный и весьма актуальный в наши дни анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: кто расскажет путлеру правду? Как ни пытались российские фашисты запугать украинцев, наш народ с первого дня вторжения высмеивает оккупантов. И поводов для этого более чем достаточно. Сегодня наш анекдот о путине (он же путлер) и его жизни в странном пузыре собственных фантазий, оторванных от реальности. ПОДРОБНЕЕ

Фотофакт: на одесском авто появились коты-патриоты и пылающий крейсер Известные и узнаваемые коты со стен одесских домов теперь появились и на авто. Именно такой автомобиль встретила на Александровском проспекте корреспондент «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ