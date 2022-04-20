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Анекдот дня: самый нужный продукт на Пасху

Анекдот дня: самый нужный продукт на Пасху

Доброе утро, одесситы! Как говорится, война войной, а Пасха по расписанию. Да, большой и светлый праздник – уже в это воскресенье. Так что не падаем духом!
А для создания позитивного настроя «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию забавный предпасхальный анекдот. Кстати, вы ничего не забыли купить к празднику?..

Сидят дед с бабкой и бабка говорит:

– Слышь, старый, Пасха скоро, мяса надо бы заранее купить…

Дед задумчиво молчит.

– Яичками нужно запастись…

Дед молчит, только папиросой попыхивает.

– Творога со сметаной обязательно нужно…

Никакой реакции.

– Водки бы…

– Вот что нужно то нужно! – мгновенно отреагировал дед.

Статья по теме: Одесский юмор: военный дневник простого обывателя

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Редакция ПРОФИЛЬ

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