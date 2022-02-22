Анекдот дня: про старого еврея

Анекдот дня: Сёма хочет в зоопарк Сегодняшний воскресный день, 20 февраля, «Одесская жизнь» рекомендует провести с пользой и обязательно сходить куда-нибудь всей семьей. А для утренней зарядки позитива предлагаем вашему вниманию одесский анекдот про маленького Сёму и его не в меру экономного папу. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: случай в одесской маршрутке Сегодня, в пятницу, 18 февраля, мы предлагаем вашему вниманию забавный анекдот про одесскую маршрутку. Начните день с хорошим настроением! И пусть все ваши сегодняшние поездки хоть на маршрутке, хоть в трамвае, хоть на личном авто будут исключительно легкими. ПОДРОБНЕЕ