Анекдот дня: про старого еврея

Рабочая неделя набирает обороты.Да и политика не дает заскучать. Мы же предлагаем вам начать свой день с одесского юмора — проверенного способа борьбы с плохим настроением.
Умирает старый еврей.
Слабым голосом спрашивает:
— Моя жена рядом?
— Да, мой дорогой.
— А мои дети здесь?
— Да, папочка.
— Мои внуки здесь?
— Да, дедушка!
— Тогда почему на кухне свет горит?
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