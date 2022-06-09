Анекдот дня: про российских солдат и коронавирус

Анекдот дня: что стоит на огороде Рабиновича? Утро доброе, одесситы! Рабочая неделя в самом разгаре, а чтобы она прошла продуктивно, надо быть настроенным позитивно. Итак, делаем свое дело, держим кулачки за наших защитников и верим: все будет Украина!

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Одессит придумал как купаться на пляже и не нарушать запрет Жители Одессы не те теряют чувство юмора и смекалку при любых обстоятельствах. Вот и этот молодой человек нашел способ и в морскую воду окунуться и запрет на купание не нарушить. ПОДРОБНЕЕ