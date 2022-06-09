Анекдот дня: про российских солдат и коронавирус

Доброе утро, мы из Одессы, а Одесса – это Украина! Наша армия продолжает обороняться, и у нее это хорошо получается. Потому не теряем силы духа, читаем новый анекдот, заряжаемся хорошим настроением и работаем на победу.
Привезли на россию тело солдата. Родственники интересуются, почему умер, отвечают, что от короновируса, а почему без головы? Новый ирпенский штамм…
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