Анекдот дня про цены на бензин

Привет, Одесса, одесситы и все примкнувшие к таковым! Надеемся, выходные у всех прошли неплохо и можно с новыми силами приступать к работе. А тех, кто к концу года немного подустал, пусть греет мысль о наступающих праздниках.
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Ну, и по сложившейся традиции, без утреннего анекдота мы вас, само-собой, не оставим!
После подрыва россиянами Каховской ГЭС пострадали не только множество людей, но и их домашних питомцев. Но кому-то посчастливилось попасть в добрые руки и чудом спастись и даже обрести новую семью. В их числе – пес Бонифаций, который приплыл в Одессу на плоту из мусора.
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Доброе утро, неунывающая Одесса! Да-да, унывать ни в коем случае не стоит, особенно в преддверии новогодних праздников и даже тогда, когда «в конце денег остается еще так много месяца». Тем более сегодня выходной и можно позволить себе… ну как минимум выспаться как следует.
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Все меньше и меньше времени остается до Рождества и Нового года… И несмотря на войну и военное положение большинство из нас ждут эти праздники с нетерпением и, соответственно на наших улицах появляется все больше «примет», цель которых – создать то самое предновогоднее настроение. И Одесса – само собой не исключение.
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Доброе утро, одесситы! С началом долгожданных выходных! Если прогулки по холоду вам не по душе, проведите эти дни дома с пользой для души и тела, например, порадуйте домочадцев чем-то вкусненьким.
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