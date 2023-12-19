Анекдот дня про цены на бензин

Анекдот дня: что можно кушать на диете? Привет, Одесса, одесситы и все примкнувшие к таковым! Надеемся, выходные у всех прошли неплохо и можно с новыми силами приступать к работе. А тех, кто к концу года немного подустал, пусть греет мысль о наступающих праздниках.

Ну, и по сложившейся традиции, без утреннего анекдота мы вас, само-собой, не оставим! ПОДРОБНЕЕ

Приплыл в Одессу на куче мусора: как сложилась судьба пса Бонифация из Херсона После подрыва россиянами Каховской ГЭС пострадали не только множество людей, но и их домашних питомцев. Но кому-то посчастливилось попасть в добрые руки и чудом спастись и даже обрести новую семью. В их числе – пес Бонифаций, который приплыл в Одессу на плоту из мусора. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: мама, Циля и деньги Доброе утро, неунывающая Одесса! Да-да, унывать ни в коем случае не стоит, особенно в преддверии новогодних праздников и даже тогда, когда «в конце денег остается еще так много месяца». Тем более сегодня выходной и можно позволить себе… ну как минимум выспаться как следует. ПОДРОБНЕЕ

Предновогоднее настроение: в центре Одессы «созрели» мандарины, а на Таирова вырос «еловый лес» (фоторепортаж) Все меньше и меньше времени остается до Рождества и Нового года… И несмотря на войну и военное положение большинство из нас ждут эти праздники с нетерпением и, соответственно на наших улицах появляется все больше «примет», цель которых – создать то самое предновогоднее настроение. И Одесса – само собой не исключение. ПОДРОБНЕЕ