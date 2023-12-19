Анекдот дня про ціни на бензин

Анекдот дня: що можна їсти на дієті? Привіт, Одеса, одесити і всі, хто приєднався до таких! Сподіваємося, вихідні у всіх пройшли непогано і можна з новими силами починати роботу. А тих, хто до кінця року трохи втомився, нехай гріє думка про прийдешні свята.

Ну, і за традицією, що склалася, без ранкового анекдоту ми вас, само собою, не залишимо! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Приплив до Одеси на купі сміття: як склалася доля пса Боніфація з Херсона Після підриву росіянами Каховської ГЕС постраждали не тільки безліч людей, а й їхні домашні улюбленці. Але комусь пощастило потрапити в добрі руки і дивом врятуватися і навіть знайти нову сім’ю. Серед них – пес Боніфацій, який приплив до Одеси на плоту зі сміття. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: мама, Ціля та гроші Доброго ранку, безжурна Одеса! Так-так, сумувати в жодному разі не варто, особливо напередодні новорічних свят і навіть тоді, коли «наприкінці грошей залишається ще так багато місяця». Тим більше сьогодні вихідний і можна дозволити собі… ну, як мінімум, виспатися як слід. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Передноворічний настрій: у центрі Одеси «дозріли» мандарини, а на Таїрова виріс «ялиновий ліс» (фоторепортаж) Все менше і менше часу залишається до Різдва і Нового року… І незважаючи на війну і воєнний стан більшість з нас чекають на ці свята з нетерпінням і, відповідно, на наших вулицях з’являється все більше «прикмет», мета яких – створити той самий передноворічний настрій. І Одеса – само собою не виняток. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ