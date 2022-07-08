Анекдот дня: «Привет, Шмулик!»

Анекдот дня: одесситка пришла в аптеку Доброе утро, одесситы! «Одесская жизнь» желает вам утра доброго (и без противного воя сирен, конечно же) и рабочего дня плодотворного. И да – никогда не унываем и не сдаемся! И не забываем: все плохое, что есть сейчас, ненадолго.

А для зарядки позитивом на предстоящий день ловите наш анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Одесские коты-патриоты: на фасаде общежития поселился усатый «выпускник» (фото) К этим ярким и забавным хвостатикам «нового формата» одесситы уже привыкли: с начала военного положения они начали появляться на стенах домов на улицах Софиевской, Преображенской, Дворянской, Праведников мира, в районе железнодорожного вокзала и во многих других местах. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: про утро Розы Марковны Доброе утро Одесса! Рабочая неделя в разгаре. Так что желаем всем хорошо потрудиться, чтобы потом хорошо отдохнуть. ПОДРОБНЕЕ