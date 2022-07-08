Анекдот дня: «Привет, Шмулик!»

Доброе утро, Одесса! Ну, вот и очередная пятница, и до выходных осталось всего ничего. А чтобы день прошел продуктивно, надо начать его позитивно, советует «Одесская жизнь» и предлагает вашему вниманию новый анекдот.
…Умер старый еврей. Вскрыли его завещание, читают:
– Дочке моей Сарочке оставляю 100 тысяч долларов и дом. Внучке моей Ривочке оставляю 200 тысяч долларов и дачу. Зятю моему Шмулику, который просил упомянуть его в завещании, упоминаю: «Привет тебе, Шмулик!»
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