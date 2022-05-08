Анекдот дня: что объявит путин 9 мая?

Доброе утро, Одесса! Вчерашний день выдался для нас нелегким. Но это не повод падать духом. А для утренней зарядки позитивов «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию очередной антивоенный анекдот. И не забываем: посмеяться над врагом – наполовину его победить.
Итак, не за горами 9 мая – сакральный день для роZZиян и их «слетевшего с катушек» президента. Что же он задумал?
– 9 мая путин объявит всеобщую могилизацию россиян.
Доброе утро, неунывающие одесситы! Сегодня суббота и, стало быть, не время унывать (как, впрочем, и в какой-либо другой день). Держим кулачки за наших защитников и верим в нашу Победу! А для утреннего позитива предлагаем вашему вниманию свежий анекдот.
Как известно, украинцы и русские – отнюдь не «одиннарот», а совершенно разные. И, как выяснилось, это заметно даже у новорожденных. Итак…
Доброе утро, Одесса! Начинаем пятницу исключительно с позитива. Не секрет, что украинское приветствие и лозунг «Слава Украине!» на русских нацистов действует как ладан на чертей, и как чеснок на вампиров.
Лукаш Вантух, депутат краковского городского совета, в конце апреля прибыл в Одессу с гуманитарной миссией вместе с другими волонтерами. Из Польши они привезли медикаменты, бытовую химию, продукты, воду. Большая часть помощи была передана в Николаев.
Доброе утро, Одесса и одесситы! И уже по доброй (надеемся) традиции мы предлагаем вам начать новый день исключительно с позитива. А поможет вам в этом новый антивоенный анекдот от «Одесской жизни». Ведь посмеяться над противником – значит, наполовину его победить, помните?
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