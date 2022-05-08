Анекдот дня: что объявит путин 9 мая?

Анекдот дня: пришли в роддом украинец, поляк и русский Доброе утро, неунывающие одесситы! Сегодня суббота и, стало быть, не время унывать (как, впрочем, и в какой-либо другой день). Держим кулачки за наших защитников и верим в нашу Победу! А для утреннего позитива предлагаем вашему вниманию свежий анекдот.

Как известно, украинцы и русские – отнюдь не «одиннарот», а совершенно разные. И, как выяснилось, это заметно даже у новорожденных. Итак… ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: какая польза от приветствия «Слава Украине!»? Доброе утро, Одесса! Начинаем пятницу исключительно с позитива. Не секрет, что украинское приветствие и лозунг «Слава Украине!» на русских нацистов действует как ладан на чертей, и как чеснок на вампиров. ПОДРОБНЕЕ

Депутат из Кракова поменял Черное море на бензопилы для украинских бойцов Лукаш Вантух, депутат краковского городского совета, в конце апреля прибыл в Одессу с гуманитарной миссией вместе с другими волонтерами. Из Польши они привезли медикаменты, бытовую химию, продукты, воду. Большая часть помощи была передана в Николаев. ПОДРОБНЕЕ