Анекдот дня: почему Яша не курит?

С воскресным днем вас, неунывающие одесситы! Настроение уже предновогоднее? Нет? Тогда вам просто необходима утренняя доза позитива от «Одесской жизни»!

Да, для кого-то сегодняшний день – просто день отдыха и законного ничегонеделания, а для кого-то – повод начать новую жизнь, ну, например… бросить курить!

Да, от вредных привычек лучше избавляться и можно даже наступления нового года не ждать. Почему? Давайте спросим об этом у героя нашего сегодняшнего анекдота:

– Яша, а почему ты не куришь?

– Потому что люблю делать деньги из воздуха, а не пускать их на ветер.

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