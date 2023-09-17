Анекдот дня: почему Фаечка не кушает арбуз

Утро доброе, Одесса! Хорошего и погожего всем нам воскресного дня и настроения соответствующего! А создать его вам несомненно поможет наш утренний анекдот.
Да, лето уже позади, но время полакомиться его дарами, например, сочными арбузами, у нас еще есть. А вот Фаечка что-то не спешит его кушать. Давайте узнаем, почему:
– Фаечка, а почему вы арбуз не кушаете?
– Та ну иво! Ухи пачкает!
Не менее забавные анекдоты тут:
- Как Циля и Софа делятся кулинарными рецептами;
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- Когда после гостей остался на душе осадок;
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- Фаечке посоветовали заняться плаванием.