Анекдот дня: чому Фаєчка не їсть кавун

Доброго ранку, Одесо! Хорошого і погожого всім недільного дня і настрою відповідного! А створити його вам допоможе наш ранковий анекдот.
Так, літо вже позаду, але час поласувати його дарами, наприклад, соковитими кавунами, ми ще маємо. А ось Фаєчка щось не поспішає його їсти. Давайте дізнаємося, чому:
– Фаєчка, а чому ви кавун не їсте?
– Та ну його! Вуха бруднить!
Не менш цікаві анекдоти тут:
- Як Ціля та Софа діляться кулінарними рецептами;
- Випадок на одеському пляжі;
- Коли після гостей залишився на душі осад;
- Батько та дочка прийшли в кафе;
- Фаєчцi порадили зайнятися плаванням.