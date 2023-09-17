Анекдот дня: чому Фаєчка не їсть кавун

Доброго ранку, Одесо! Хорошого і погожого всім недільного дня і настрою відповідного! А створити його вам допоможе наш ранковий анекдот.

Так, літо вже позаду, але час поласувати його дарами, наприклад, соковитими кавунами, ми ще маємо. А ось Фаєчка щось не поспішає його їсти. Давайте дізнаємося, чому:

– Фаєчка, а чому ви кавун не їсте?

– Та ну його! Вуха бруднить!

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