Анекдот дня: от чего устал Зяма?

Доброе утро, неунывающие одесситы! Блэкауты блэкаутами, а работу никто не отменял, тем более что как раз на подходе экватор рабочей недели. Так что держимся и не сомневаемся: мы все сумеем и все преодолеем! А о нынешних тяжелых временах еще внукам рассказывать будем…

Но то уже потом, а сейчас… Заряжаемся позитивом с помощью нашего анекдота:

– Зяма, отчего ты такой уставший и печальный? Спишь на ходу…

– Ой, Веня! Работа… Работа… Одна работа… Утром и вечером… И все работа…

– И давно ты так работаешь?

– Завтра начинаю…

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