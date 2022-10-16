Анекдот дня: о коварстве некрасивых женщин

Доброе утро, Одесса! Итак, сегодня воскресенье, а значит – время отдыха от будничной рутины и всяческих приятных занятий (без излишеств неполезных, разумеется).

Однако считаем нужным предупредить: прежде чем пуститься во все тяжкие, не следует забывать о том, что некоторые женщины весьма коварны! И об этом наш сегодняшний анекдот:

– А вы, Семён Яковлевич, тоже замечали, насколько коварны некрасивые женщины?

– Ой, Яша, и не говорите! Они только и ждут, когда ты напьёшься, чтобы проснуться рядом!

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