Анекдот дня: какой будет семейная жизнь Хаима

Доброе утро, Одесса!
Просыпаемся с хорошим настроением и отправляемся украшать этот мир или делать его лучше. А чтоб его хотелось делать таки лучше, заряжаем вас позитивом и предлагаем к прочтению утренний одесский анекдот.
— Хаим, я слышал, Вы женитесь?
— Таки да!
— И как Вам Ваша будущая жена?
— Ой, сколько людей — столько и мнений. Маме нравится, мне — нет.
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