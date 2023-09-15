Анекдот дня: какой будет семейная жизнь Хаима

Анекдот дня: как Циля и Софа делятся кулинарными рецептами Доброе утро, одесситы!

Пора просыпаться и заниматься серьезными делами. А чтоб делать серьезные дела с хорошим настроением, дарим вам одесский анекдот с утра пораньше. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня про скромную Розу на работе Доброе утро, уважаемые читатели!

Пик рабочей недели наступил, а значит пора таки включиться в работу. Будьте смелее, а не как Роза. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как гаджеты помогают наладить общение в семье Доброе утро, одесситы!

Осень вступает в свои права и утром становится уже прохладнее. А чтобы наших читателей не одолела осенняя хандра, ловите утреннюю порцию позитива. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: коротко о семейной жизни Софочки и Мони Привет, неунывающие одесситы! Хорошенько отдохнули перед предстоящей трудовой неделей? Как это – вставать неохота и настроения нет?.. Ну уж что-то, а утреннюю порцию позитива мы вам обеспечим! И пожелаем мира и лада в ваших семьях, и чтобы близкие вам только радовали и никогда не огорчали. ПОДРОБНЕЕ