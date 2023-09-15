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Анекдот дня: яким буде сімейне життя Хаїма

Анекдот дня: яким буде сімейне життя Хаїма

Доброго ранку, Одесо!
Прокидаємося з гарним настроєм і вирушаємо прикрашати цей світ чи робити його кращим. А щоб його хотілося робити таки кращим, заряджаємо вас позитивом і пропонуємо до прочитання ранковий одеський анекдот.

– Хаїме, я чув, Ви одружуєтеся?

– Таки так!

– І як Вам Ваша майбутня дружина?

– Ой, скільки людей — стільки й думок. Мамі подобається, мені — ні.

Анекдот

брак по расчету

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