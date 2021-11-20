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Анекдот дня: еврей Хаим пришел к врачу

Анекдот дня: еврей Хаим пришел к врачу

Сегодня, 20 ноября, «Одесская жизнь» предлагает вам смешной анекдот про еврея и врача.

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Хаим прошёл полное медицинское обследование и пришёл к врачу узнать о результатах. — Для вашего возраста результаты неплохие.
— Доктор, а до восьмидесяти я доживу, как вы думаете?
— Вы пьёте? Курите?
— Нет, я никогда не пил и не курил.
— Вы едите острое и жирное мясо?
— Нет, доктор, я такого не ем.
— Может быть, вы проводите много времени под прямыми лучами солнца. В гольф, например, играете?
— Нет, я никогда не играл в гольф.
— Тогда, может быть, вы увлекаетесь картами, гонками или распутными женщинами?
— Что вы, доктор!
— Ну, и зачем же вам жить до восьмидесяти?

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