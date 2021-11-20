Анекдот дня: еврей Хаим пришел к врачу

Хаим прошёл полное медицинское обследование и пришёл к врачу узнать о результатах. — Для вашего возраста результаты неплохие.

— Доктор, а до восьмидесяти я доживу, как вы думаете?

— Вы пьёте? Курите?

— Нет, я никогда не пил и не курил.

— Вы едите острое и жирное мясо?

— Нет, доктор, я такого не ем.

— Может быть, вы проводите много времени под прямыми лучами солнца. В гольф, например, играете?

— Нет, я никогда не играл в гольф.

— Тогда, может быть, вы увлекаетесь картами, гонками или распутными женщинами?

— Что вы, доктор!

— Ну, и зачем же вам жить до восьмидесяти?

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