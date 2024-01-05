Анекдот дня: как в Одессе встречают родственников на праздники

Доброе утро, одесситы! Вот так мы уже с вами добрались и до четверга. Не за горами пятница, потом выходные, а там глядишь — уже и первая неделя 2024 года плечами… Поэтому чтоб не тосковать про быстро уходящее время, поднимем настроение утренним анекдотом.
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Доброе утро, одесситы! Продолжаем серию новогодних анекдотов, застолья и гостей. Надеемся, что к своим гостям вы были более благосклонны, чем Изя к теще.
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Доброе утро, дорогие одесситы! Мы пережили 31 декабря, шахедную ночь и даже 1 января. Поэтому пора заканчивать опустошать холодильник и врываться в эту рабочую неделю. А «Одесская жизнь» по традиции поднимает настроение утренним анекдотом.
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Ну что, дождались, одесситы?! Вот он – 2024-й, собственной персоной к нам пожаловал! И будем-таки надеяться, что все наши мечты и пожелания в этом году уж точно сбудутся. И несмотря на все вражеские козни, давайте не будем унывать и терять бодрость духа. И тогда уж точно нас будет не одолеть. И поэтому и в новом году мы продолжаем старую добрую традицию – начинать день с одесского анекдота.
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С последним днем уходящего года, одесситы! Предпраздничное настроение, мягко говоря, не очень. Наши соседи продолжают террор, сея ужас и панику. «Одесская жизнь» взяла на себя смелость немного разбавить серые мысли традиционным утренним анекдотом.
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