Анекдот дня: как в Одессе встречают родственников на праздники

Разговор двух друзей:

— Сема, завтра приезжает моя теща на все праздники. А у меня совершенно нет времени ее встретить? Можешь поехать на вокзал и забрать ее? С меня сотня.

— А если я ее не узнаю и не встречу?

— Тогда с меня две сотни.

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