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Анекдот дня: як у Одесі зустрічають родичів на свята

Анекдот дня: як у Одесі зустрічають родичів на свята

Доброго ранку, одесити! Ось і п’ятниця. Тиждень був насиченим, але в порівнянні з попереднім – тихішим і спокійнішим. Тому в піднесеному настрої збираємось і закінчуємо перший трудовий тиждень цього року.

Розмова двох друзів:

– Сьомо, завтра приїжджає моя теща на всі свята. А я не маю часу її зустріти? Чи можеш поїхати на вокзал і забрати її? З мене сотня.

– А якщо я її не впізнаю і не зустріну?

– Тоді з мене дві сотні.

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