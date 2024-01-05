Анекдот дня: як у Одесі зустрічають родичів на свята

Розмова двох друзів:

– Сьомо, завтра приїжджає моя теща на всі свята. А я не маю часу її зустріти? Чи можеш поїхати на вокзал і забрати її? З мене сотня.

– А якщо я її не впізнаю і не зустріну?

– Тоді з мене дві сотні.

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