Анекдот дня: два еврея пили чай

Доброе утро, Одесса! Итак, сегодня воскресенье – день отдыха и встреч с друзьями (и будем надеяться, что и в этот день обойдется без тревог и отключений света).

«Одесская жизнь» советует: проведите этот день со своими близкими и обязательно угостите их чем-то вкусненьким. Или хотя бы напоите вкусным чаем. И не стоит уподобляться герою нашего сегодняшнего анекдота:

Чаепитие евреев:

– Хаим, чего ты заварки не доливаешь?

– Я старый еврей и уже плохо вижу…

– Ой-вэй, таки почему тогда не переливаешь?

– Ну, я же не слепой!

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