Анекдот дня: два еврея пили чай

Доброе утро, Одесса! Итак, сегодня воскресенье – день отдыха и встреч с друзьями (и будем надеяться, что и в этот день обойдется без тревог и отключений света).
«Одесская жизнь» советует: проведите этот день со своими близкими и обязательно угостите их чем-то вкусненьким. Или хотя бы напоите вкусным чаем. И не стоит уподобляться герою нашего сегодняшнего анекдота:
Чаепитие евреев:
– Хаим, чего ты заварки не доливаешь?
– Я старый еврей и уже плохо вижу…
– Ой-вэй, таки почему тогда не переливаешь?
– Ну, я же не слепой!
Другие одесские анекдоты:
- Фима, Моня, угощение;
- Секрет экономии Мони;
- Почему свадьба в кафе была тихой?
- Специфическая работа Хаима;
- Моня и пирог.