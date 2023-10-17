Анекдот дня: как на Привозе рыбу на наличие икры проверяют

Доброе утро, одесситы! Синоптики на сегодня дожди не прогнозируют, значит хандрить по-осеннему еще рано. Плохое настроение будем гнать прочь вместе с традиционным утренним анекдотом от «Одесской жизни».
В Одессе на Привозе:
— Взвесьте мне, пожалуйста, две селедочки с икрой…
— Вот здрасьте Вам!.. Что я теперь должна бежать и делать им УЗИ?!
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