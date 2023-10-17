Анекдот дня: как на Привозе рыбу на наличие икры проверяют

Анекдот дня про ограбление по-одесски С добрым утром, Одесса! Новая трудовая неделя на старте. Желаем чтоб она была легкой, положительной и познавательной. А чтоб вся неделя была легкой на подъем, начинайте ее с дозы утреннего позитива, которую вам предлагает «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Йося знает, когда покупать новый телевизор Доброе воскресное утро, Одесса! Сегодня не только конец недели, но календарная середина осени. И когда все меньше гуляем, а все больше просиживаем у экранов, то Фира решила, что пора домой купить телевизор. Что из этого вышло, читайте в нашем утреннем анекдоте. ПОДРОБНЕЕ