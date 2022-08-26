Анекдот дня: Изя не может устроиться…

Анекдот дня: зачем Саре дорогая свадьба Доброе утро, Одесса! Вчера мы праздновали день рождения нашей страны, день Нашей Независимости. А сегодня время опять приниматься за работу, чтобы было на что погулять, хоть на дне рождения, хоть на свадьбе. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Роза и ее роман Доброе утро, Одесса! Ох, и непростой нам день сегодня предстоит: с одной стороны, это наш праздник, а с другой нас предупреждают: орки способны на все, даже на то, чтоб нам этот день испортить. Но не будем терять оптимизма, ведь победа все равно будет за нами (Но на сигналы воздушной тревоги таки реагируем правильно). ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: где должны курить россияне Доброе утро, Одесса! Начинается новая неделя. Праздничная, и при этом непростая. Ведь российские агрессоры могут устроить обстрелы, чтобы испортить нам День Независимости. ПОДРОБНЕЕ