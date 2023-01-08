Анекдот дня: когда папа дома?

Доброе утро, неунывающие одесситы! Ну как – отгуляли еще один праздник? А теперь – переводим дух и готовимся к рабочей неделе… Ну что же вы приуныли? Еще старый новый год впереди!

А для бодрости духа ловите наш утренний анекдот:

В Одессе:

– Здравствуй, малыш! Твой папа дома?

– Таки мне надо знать, кто вы такой?

– В каком смысле?

– Если вы из налоговой, то папа пошел собирать бутылки, шоб нас прокормить. Если вы Яков Моисеевич, которому папа должен денег, то папу два дня назад похоронили. А если вы Марк Ефимович, который должен папе, то он таки дома.

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