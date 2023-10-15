Анекдот дня: Йося знает, когда покупать новый телевизор

Доброе воскресное утро, Одесса! Сегодня не только конец недели, но календарная середина осени. И когда все меньше гуляем, а все больше просиживаем у экранов, то Фира решила, что пора домой купить телевизор. Что из этого вышло, читайте в нашем утреннем анекдоте.
— Йося, давай купим новый телевизор.
— Фирочка, имей спокойно дышать носом, мы еще старый не досмотрели.
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