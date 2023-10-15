Анекдот дня: Йося знає, коли купувати новий телевізор

Доброго недільного ранку, Одесо! Сьогодні не лише кінець тижня, а й календарна середина осені. І коли все менше гуляємо, а все більше просиджуємо біля екранів, то Фіра вирішила, що настав час додому купити телевізор. Що з цього вийшло, читайте у нашому ранковому анекдоті.
– Йося, давай купимо новий телевізор.
– Фірочка, май спокійно дихати носом, ми ще старий не додивилися.
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