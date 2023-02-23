Анекдот дня: кому достанется наследство старого еврея?

Доброе утро, неунывающие одесситы! И сегодня наш оптимизм очень даже может нам понадобиться, ведь день может оказаться непростым…Но в любом случае отчаиваться не будем, а будем надеяться на лучшее, верить в нашу Победу и… конечно же, читать наш утренний анекдот:

Умирает старый еврей. Собирает своих сыновей, спрашивает:

– Вот ты, Давид, если бы получил в наследство все мои деньги, что бы с ними сделал?

– Бросил бы работу и жил бы в свое удовольствие до конца своих дней.

– Плохой наследник, уходи, Давид. А ты, Яков, что скажешь?

– Я построил бы приют для бездомных, всегда хотел помогать людям.

– Уходи, Яков, ничего ты не получишь. Ну а ты, Мойша, как бы распорядился моими деньгами?

– Я бы закопал их в пустыне, а умирая в старости, никому не сказал бы, где именно они закопаны.

– Верно мыслишь, Мойша, быть тебе моим единственным наследником! Я тоже так поступил, иди в пустыню, ищи деньги…

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