Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: кому достанется наследство старого еврея?

Анекдот дня: кому достанется наследство старого еврея?

Доброе утро, неунывающие одесситы! И сегодня наш оптимизм очень даже может нам понадобиться, ведь день может оказаться непростым…Но в любом случае отчаиваться не будем, а будем надеяться на лучшее, верить в нашу Победу и… конечно же, читать наш утренний анекдот:

Умирает старый еврей. Собирает своих сыновей, спрашивает:

– Вот ты, Давид, если бы получил в наследство все мои деньги, что бы с ними сделал?

– Бросил бы работу и жил бы в свое удовольствие до конца своих дней.

– Плохой наследник, уходи, Давид. А ты, Яков, что скажешь?

– Я построил бы приют для бездомных, всегда хотел помогать людям.

– Уходи, Яков, ничего ты не получишь. Ну а ты, Мойша, как бы распорядился моими деньгами?

– Я бы закопал их в пустыне, а умирая в старости, никому не сказал бы, где именно они закопаны.

– Верно мыслишь, Мойша, быть тебе моим единственным наследником! Я тоже так поступил, иди в пустыню, ищи деньги…

Наследство, карикатура

Еще больше анекдотов:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить