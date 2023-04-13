Как в Одессе настроение поднимают – забавная фотоподборка

Такое впечатление, что Одесса твердо решила, что каждый шаг по нашим улицам должен хоть чуть-чуть, но постараться поднять настроение. Настроение поднимают: арт-объекты, названия заведений, реклама, объявления и, конечно, одесские штучки. Порой – те же рекламные, порой – которые «просто так». Вот вам небольшая подборочка, которая вызвала улыбку у корреспондента «Одесской жизни».

Как залатать фасад

Залатать фасад здания в центре города? Ну известно: ремонт, реставрация. Потом этот процесс будет долго обсуждаться, граждане точно вычислят: недоделки, количество «усушек и утрусок», список негодований и прочее, прочее, прочее.

А бывает и проще: появилось внешняя некрасивость? Исправим сами: и вот, как видите на фото, обшарпанный кусок фасада уже заделан своими руками. Причем творчески: ракушками наших одесских мидий. Такая вот получилась штучка.

Манекен года

Нет, такой номинации в огромном списке всяких разных премий нет. А вот сам «манекен года» мы отыскали. С таким манекеном никакой рекламы больше не надо. И одевать его тоже не надо. Сами посудите: зачем ему одежда? Он и так привлечет внимание.

Самое нужное объявление

Объявление в тему дня вам тоже обязательно встретится на улице. Пусть даже рекламное. Вот просто висит себе на улице призыв: «Спокойствие! Только спокойствие!». Да, так говаривал знаменитый Карлсон. Только в наши дни звучит совершенно по-новому, не правда ли?

И, кстати, вглядитесь на крыши, над которыми летает Карлсон со своим призывом. Узнаете черты родного города?

Непроданная игрушка

Эта «штучка» вызывает не только улыбку, но и слезу умиления. У «подорожного рынка» на улице Торговой появилась своя эмблема: игрушка на спиленной части дерева. Зверек чуть печален, но пройти мимо, не обратив на него внимание, невозможно. Кстати, идея очень напоминает Памятник забытой игрушке на Бульваре Жванецкого. Ну разве что в данном случае речь идет о не проданной на рынке игрушке.

Зеленый пень

Огромный пень, который, кажется, сам давно забыл, сколько лет он стоит на одной из улиц в тихом центре города, стал вовсю зеленым. То есть, полностью. Еще проще: так его выкрасили. Пока живущая рядом женщина кормила уличных котиков, прохожий поинтересовался, почему весь пень стал именно таким?

Ответ последовал исключительно в одесском стиле:

– А что вы хотели? Чтоб он стал розовым? Нам сейчас не до розовости. Он у нас от злости позеленел!.. Ну еще немножечко и для красоты…

А это наше кофейное кресло!

На улице Торговой (суетливой до невозможности) – огромное количество кофейных мини-ларьков и даже кофейных «окошек» с заветным напитком. Чтобы народ не пробегал мимо, а соблазнился по дороге чашечкой кофе, придуман ильфо-петровский (вспоминаем гамбсовские полукресла!) рекламный ход. Прямо по дороге выставлено кресло. Мини-кофейню можно не увидеть, а вот кресло немалых размеров так и манит присесть – ну и что, что прямо на суетливой улице. И уже не надо никаких рекламных «подорожников» с завлекательными текстами. Приобретайте чашечку кофе – и погружайтесь в грезы, сидя в кресле. Кстати, а вдруг это «тот самый стул»?! В смысле – полукресло?..

Читайте также:

Фото автора