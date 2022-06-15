Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: хозяйке на заметку…

Анекдот дня: хозяйке на заметку…

Доброе утро, Одесса! Начинаем день традиционно с анекдота, не забываем помогать ВСУ и поддерживать близких. Не вешаем носа и уверенно идем к победе.

Хозяйке на заметку… Сегодня поняла: когда делаешь отбивные, о рашистах лучше не думать, иначе получается фарш

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Редакция ПРОФИЛЬ

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