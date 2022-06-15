Анекдот дня: хозяйке на заметку…

Доброе утро, Одесса. Впереди новая неделя, а значит новые успехи и достижения. А если вдруг у кого-то руки опускаются, посмотрите на каком позитиве и не покладая лап борется с последствиями рашистского вторжения пес-сапер Патрон.
Доброе утро, Одесса! Сегодня воскресенье, да и к тому же, праздник большой, а это значит, что можно никуда не спешить, а провести время с близкими, вместе сходить прогуляться (только, чур, не на пляж!)… И да будет сегодня как можно меньше воздушных тревог!
Всем привет! Ну, вот и дожили мы до выходных, а значит можно немного расслабиться (и по возможности не думать о плохом… Если сигналы воздушной тревоги не помешают, конечно, но ведь мы надеемся на лучшее, не так ли?).
Доброе утро, мы из Одессы! А стало быть, не унываем несмотря ни на что, тем более что сегодня пятница, а значит совсем скоро долгожданные выходные. А там глядишь – и долгожданную нашу Победу не так уж и долго ждать… Так что верим, надеемся и держим кулачки за наших защитников!
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