Анекдот дня: что в Одессе делают с ворами

Привет, неунывающие одесситы и с началом новой трудовой недели! Надеемся, воскресенье все провели с пользой для души и тела, а хозяюшки наверняка порадовали своих домочадцев чем-то вкусненьким?
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Утро доброе, одесситы и все, кто считает себя таковыми! И пусть за окном ненастная погода, но воскресного настроения она же нам не испортит, верно? Ведь выходные продолжаются, а значит можно и выспаться как следует, и музыку хорошую послушать, и в гости к друзьям-знакомым наведаться.
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Доброе утро, одесситы! Выходные начались! Хоть у природы и нет плохой погоды, но сегодня погода предлагает остаться дома — выпить вдоволь чая с лимоном, начитаться любимых книг, пересмотреть все новинки фильмов… А начать предлагаем с традиционного утреннего анекдота:
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Доброе пятничное утро, одесситы! Погода сегодня нас греть не будет и настроения не прибавит. Поэтому «Одесская жизнь» взяла на себя эту ношу и предлагает анекдот, где каждый из нас может узнать себя:
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Доброе утро, одесситы! За окошком сегодня холодно — уже чувствуется первое дыхание зимы, которая не за горами. Утром не помешает согреться горячим чаем и как уж приступить к работе без традиционного утреннего анекдота от «Одесской жизни»:
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